Kolumne Liss Regen statt Schnee

aber mein Hermann und ich hatten uns so gefreut: Schnee Massediemeng und kaltes Wetter. So war es ursprünglich angesagt. Und dann wurde es doch wärmer als erwartet, und was als Schneeflocke vorhergesagt wurde, das kam als Regentropfen. Und jetzt ist die weiße Pracht bei uns schon (fast) wieder komplett weg. So ein Ärger. Wir wollten uns am Wochenende die vielen Skifahrer auf dem Erbeskopf ansehen. Die Webcam zeigt ja dort noch eine weiße Auflage, aber ob die wirklich dick genug ist für Wintersport? Ich habe meine Zweifel. Aber nicht verzagen: der Winter hat ja gerade erst angefangen, und wer weiß: Vielleicht gibt es dieses Jahr endlich mal einen Haufen Skitage. Die Wintersportler würde es freuen,