Kolumne Liss Hunsrücker Wald in Afrika

In der Theorie ganz einfach: Das Meerwasser wird an der westafrikanischen Küste entsalzt und in die Wüste gepumpt. Bäume und Sträucher können dann gepflanzt werden. Und in Mauretanien und Marokko bis rüber nach Ägypten entstehen so in Nordafrika Wälder und blühende Landschaften. Gleich daneben werden Solar- und Windparks gebaut, um den dafür notwendigen Strom zu produzieren. Also soll mal einer sagen, dass die Hunsrücker nicht das Zeug haben, die Welt zu verändern. Schließlich ist die Idee hier geboren – großzügigerweise bezeichnen wir Hopp­städten-Weiersbach, wo sich die Hochschule befindet, in diesem Fall mal noch als Hunsrück.