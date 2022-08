Kolumne : Brennholz ist das neue Klopapier

Ich will ja nichts sagen,

Wenn ich sehe, wie die Leute Brennmaterial horten, dann rechnen die alle damit, dass ein kalter Winter kommt. Gerade bei uns auf dem Hunsrück. Die Kommunen planen da schon einiges. In Morbach wird im September die Zusatzheizung vom Schwimmbad an die IGS angeschlossen, damit die Schüler die Kälte durch die vielen offenen Fenster – covid-bedingt – nicht so spüren. In Thalfang hofft man, dass die Hochwald mehr Milch verkauft, damit mit der größeren Menge an Abwärme über das Nahwärmenetz das Rathaus molliger geheizt werden kann. Und in Hermeskeil – dem Kältepol des Hunsrücks überhaupt – organisiert Bürgermeister Hartmut Heck für den Winter Einheiten an Frühsport, damit die Bediensteten schon aufgewärmt ins Rathaus kommen.