Kolumne Liss Von Fernsehern und nassen Schwämmen

Ich will ja nichts sagen, aber heute möchte ich nochmal in die Schule gehen. Zu meiner Zeit, da gab es Kreide, mit der man an die Tafel schrieb, in den Tischen der Schulbänke – der Sitz war mit dem Tisch verbunden – gab es vorne ein Loch fürs Tintenfass, und wer von den 40, 50 Kindern in einer Klasse sich nicht benommen hatte, der musste auch mal in der Ecke stehen oder bekam vom Lehrer einen nassen Schwamm an den Kopf geworfen.

12.10.2023, 16:53 Uhr