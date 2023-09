Kolumne Liss Mehr Kulinarik, weniger Bewegung

aber alles ändert sich. Auch das Wandern, angeblich des Müllers Lust. Früher war die Landschaft wichtig, das Naturerlebnis und die singenden Vögel. Immer mal wieder kräftig ein- und ausgeatmet, und schon hat man sich wie ein neuer Mensch gefühlt. Heute reicht das nicht mehr. Da heißt es: Kulinarik gehört dazu. Erlesene Spezialitäten entlang der Strecke ersetzen die Brotzeit aus dem Rucksack. Und zwar nicht die selbstgepflückten Brombeeren oder Heidelbeeren, stattdessen versorgen Automaten und Kühlschränke die Wanderfreunde. Es muss was Edles auf der Speisekarte sein, was uns in die Natur lockt. Das muss „züschen“, wie es im Hochwald heißt, bei so genannten Kultur- und Genusstagen, mit Winzern und guten Tropfen. Das Thalfanger Lecker-Pfädchen ist mit Sicherheit auch so beliebt, weil es da auf der Strecke und besonders wenige Kilometer vor dem Ziel was zu trinken gibt. Und dann kommen Wanderfachleute aus ganz Deutschland in die Mark, weil sie dort erleben wollen, wie der Hunsrücker seine Wanderfreunde verpflegt. Ich sag Euch: mit viel Leidenschaft, Liebe und Kalorien. Doch eines muss den Wanderern klar sein: Wenn man nicht läuft, sondern stattdessen isst und trinkt, da kann man durch Wandern keine Pfunde verlieren, meint eure Liss.