Kolumne : Digitale Wüste Hunsrück

Ich will ja nichts sagen,

Natürlich muss ich da erst einmal schauen, wie das andere fertigbringen. Ich habe also www.hunsrueck.de eingegeben und mich auf schöne Fotos und tolle Informationen über unsere Heimat gefreut. Doch Pustekuchen: Jedes Mal, wenn ich das mache, erscheint die Seite www.eifel.de – mit Tipps zum Wandern in der Eifel und Unterkünfte zwischen Trier, Koblenz und Köln. Was bitte soll das denn? Wir sind hier doch nicht im Land der Maare und der Lavasteine, sondern in der Heimat des Schinderhannes und des Schwenkbratens.