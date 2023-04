Kolumne Liss Ampelmännchen oder -frauchen

So was sollten wir auf dem Hunsrück auch einführen. Rund um den Nationalpark könnte man die Wildkatz leuchten lassen. In Morbach könnte es beispielsweise der Dilldapp sein, der grün oder rot strahlt. Dass die Morbacher keine Ampel haben, stellt ein gewisses Problem dar. Aber mit einem Leaderantrag und den entsprechenden Fördergeldern daraus – der tolle Haushalt soll ja nicht über Gebühr belastet werden – sollten die das auch schaffen, so ein Teil aufzustellen. Alleine aus Prestigegründen, weil man so gerne ein Mittelzentrum sein will. Und dazu gehört nun mal mindestens eine Ampel.