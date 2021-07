Kolumne : Düsseldorfer Spott

Ich will ja nichts sagen,

Also abgesehen davon, dass ich als Frau beim letzten Vorschlag einen gewissen Reiz sehe – knackig müssten die Kerle allerdings schon sein – finde ich, dass die Düsseldorfer den Ball mal schön flach halten sollten. Erstens schaffen die es nicht, mit ihrer Fortuna dauerhaft in der Fußball-Bundesliga zu spielen – dank meines Hermanns bin ich da auf dem Laufenden. Und zweitens hätten die Düsseldorfer ohne Morbach kein Wahrzeichen. Denn die schmücken ihre sagenumwobene Altstadt mit einer Figur des Schneider Wibbel, einem Schneider, der in einem Roman legendär wurde, weil er ins Gefängnis musste und statt seiner Person seinen Gesellen dorthin schickte. Der dann leider in der Haft verstorben ist, so dass der Schneider als tot galt. Diese Holzskulptur, die in der Düsseldorfer Altstadt ein paar Mal am Tag hinter einer Tür hervorkommt und dort eine Attraktion ist, ist in Morbach geschnitzt worden. Und auch die Mechanik, die den Schneider hinausträgt, kommt von dort. Also, Ihr Düsseldorfer: Spottet nicht über die Morbacher und ihre Rekorde. Euer Aushängeschild der Altstadt, den Schneider Wibbel, den gäbe es nicht ohne sie,