Konzert : Die Männerchöre Ehrang und Mehring in Abtei Himmerod

Großlittgen Das Hochamt in der Abteikirche Himmerod wird am Sonntag, 29. September, 10 Uhr, vom Männerchor Mehring und dem Männerchor 1880 Rheinland Ehrang mitgestaltet. Begleitet werden die Sänger von Musikdirektor Reinhold Neisius an der Klaisorgel.

