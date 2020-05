Gesundheit : „Die Leute sind sehr diszipliniert“

Wittlich Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler besucht Kreisverwaltung und lobt Corona-Krisenmanagement.

Die Gesundheits- und Ordnungsämter wie auch viele Freiwillige leisten in der Corona-Krise wichtige Arbeit. Das würdigt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministern Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei einem Besuch in der Kreisverwaltung. „Ich habe mit Mitarbeitern in allen 24 Gesundheitsämtern im Land gesprochen,“ sagt Bätzing-Lichtenthäler und lobt das Team um Dr. Christoph Schlichting, das mit Kontakt-Personen-Verfolgung und Covid-19-Tests mit dazu beigetragen habe, die Pandemie einzudämmen. „Die Menschen in Rheinland-Pfalz und in der Region sind sehr diszipliniert, was das Tragen von Masken betrifft, so können wir immer mehr in die Realität zurück,“ sagt die Ministerin. Komme es dennoch zu einem Ausbruch, greife die Kontakt-Personen-Nachverfolgung mit Covid-19-Tests. „Wir machen in Rheinland-Pfalz die anlassbezogene Populationstestung. Tritt zum Beispiel ein Covid-19-Fall in der Kita auf, dann werden alle getestet,“ erklärt sie. Um dann die Gesundheitsämter zu unterstützen, stelle das Land 750 Bedienstete bereit. Nach den Lockerungen in Rheinland-Pfalz gelte es jetzt ganz besonders, die Hygiene-Regeln einzuhalten. Dabei sei Eigenverantwortung entscheidend, betonte Landrat Gregor Eibes. „Ein Beispiel sind die zunehmenden Öffnungen von Sporteinrichtungen. Wir können nicht überall kontrollieren, ob die Hygienepläne eingehalten werden. Wir stellen aber ein großes Maß an Eigenverantwortung bei den Sportlern fest,“ sagt Eibes.