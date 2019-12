Meinung : Die Mosel braucht mehr Querdenker

Bundesweit unter allen Weingütern als die inte­ressanteste Neuentdeckung ausgezeichnet zu werden, das heißt schon was. Dabei profitieren nicht nur diese mutigen jungen Winzer, die in Piesport mit dem Ausbau ihrer Weine neue Wege einschlagen, von ihren Lorbeeren.

Die Auszeichnung im Gault-Millau ehrt das gesamte Anbaugebiet Mosel.

Der Erfolg der jungen Querdenker zeigt, dass man nichts deshalb so machen muss, nur weil man es immer schon so gemacht hat.

Manchmal ist es an der Zeit, völlig neue Wege einzuschlagen – selbst in so traditionsreichen Branchen wie dem Weinbau.