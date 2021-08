Hilfe für Ahrwinzer : S.O.S: Mosel-Winzer helfen Ahr-Winzern

Das Weingut Bertram in Dernau an der Ahr. Dort helfen aktuell viele Moselwinzer. Foto: Moseljünger Foto: Axel Pauly

Dernau/Lieser/Mehring Ihr gutes altes Leben ist vorbei. Nun ringen Ahrwinzer um ihre Existenz. Doch sie sind nicht allein. Viele Moselwinzer machen sich auf den Weg und helfen ihren Kollegen: mit Material, Arbeitskraft und tröstenden Worten.

Verzweifelte Menschen, zerstörte Häuser, verwüstetes Ahrtal: Wer aus dem Katastrophengebiet zurück nach Hause kommt, den lassen die Bilder nicht mehr zur Ruhe kommen. Weder tagsüber bei der Arbeit, noch nachts. Eigentlich überhaupt nicht mehr.

Die Winzer Axel Pauly aus Lieser und Lena Endesfelder aus Mehring erzählen, wie kurz nach der Flut eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe der Moseljünger auftaucht. Dort berichtet Angelina Franzen vom Weingut Franzen in Bremm (Kreis Cochem-Zell) in knappen Worten, dass ihre Winzer-Freundin Julia Bertram aus Dernau (sie wurde 2012 zur Deutschen Weinkönigin gewählt) alles verloren habe und ihr Ehemann Benedikt vermisst sei. „Wir müssen helfen, und zwar so effektiv wie möglich“, schreibt sie.

Info Wie kann ich helfen? Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) setzt zusammen mit dem Ahrwein e.V, Weinverband und Bauernverband Ahr die Spenden dort ein, wo sie nötig sind. Alle gemeinsam koordinieren dann die die Hilfen. Wie funktioniert die Spende? Der Spendenbeitrag ist frei wählbar und kann direkt an den Verein „Der Adler hilft e.V.“ überwiesen werden. Alle Spenden kommen dem Wiederaufbau der Weinbauregion Ahr zugute. Spendenkonto: Der VDP.Adler hilft e.V. Rheingauer Volksbank IBAN: DE 21 5109 1500 0000 2045 28BIC: GENODE51RGG, Betreff: Solidarität Ahr Weinbau. Oder via PayPal an: deradlerhilft@vdp.de Betreff: Solidarität Ahr Weinbau

26 aktive und ehemalige Moseljünger – eine Vereinigung von jungen Winzern – lesen diesen Hilferuf und überlegen fieberhaft, was sie tun können. „Wir sind ja alle miteinander verbunden“, sagt Lena Endesfelder. „Wir kennen die Kollegen von der Berufsschule, dem Studium, der Technikerausbildung. Da entstehen Freundschaften.“ Nicht nur bei den Moseljüngern. Winzer aus fast jedem Moselort sowie Vereinigungen wie der Bernkasteler Ring, der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VdP), die Gruppe „Moselwein hilft“ und zahlreiche andere wollen nur eins: Ihren Kollegen von der Ahr materiell und finanziell unter die Arme greifen.

Die großen Holzfässer vom Weingut Bertram-Baltes aus Dernau werden in Piesport gereinigt. Foto: Moseljünger

„Zuerst hatten wir vor, Wein zu spenden und Hilfspakete zu schnüren. Aber dann haben wir gesehen, dass Winzer Dirk Würtz aus Rheinhessen bereits so eine Riesen-Aktion gestartet hat (Anm. d. Red. die Aktion heißt solidAHRität)“, erzählt Axel Pauly. „Wir haben uns dann der Aktion angeschlossen und jeder hat Wein gespendet.“

Foto: Moseljünger

Dann bittet Julia Bertram sie um Hilfe. Die Moseljünger warten nicht lange. Lena Endesfelder fährt mit einer Freundin nach Dernau. Axel Pauly lädt mit zwölf Moseljüngern und -winzern vier Autos voll mit Frischwasser, Pumpen, Schaufeln, Trocknungsgeräten, Aggregaten, Hochwasserstiefel und Nahrung. „Wir sind ganz gezielt zu Julia Bertram und ihrem Weingut Bertram-Baltes gefahren. Benedikt und Julia haben ihr Zehn-Hektar-Weingut erst vor ein paar Jahren gegründet“, sagt Pauly. „Ihr Wohnhaus ist zerstört. Das Wasser stand bis zwei Meter unter dem Giebel. Zwei Tage lang haben wir es ausgeräumt und 95 Prozent des Haushaltes weggeworfen, weil alles voller verunreinigtem Schlamm war.“

Info Anbaugebiet Ahr Die Ahr ist mit 563 Hektar Rebfläche eines der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands. An den Steilhängen über dem Fluss gedeihen vor allem Rotweine. Das Ahrtal gilt als profiliertes Rotweinanbaugebiet. Spätburgunder und Frühburgunder zählen zu den Spezialitäten der Region. Zu den bekanntesten Erzeugern gehören die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, das Weingut Deutzerhof in Mayschoss, das Weingut Meyer-Näkel und das Weingut Kreuzberg in Dernau, das Weingut Adeneuer in Ahrweiler, Weingut Stodden in Rech sowie das Weingut Peter Kriechel in Bad Neuenahr.

Als Pauly eine ruinierte Urkunde von Julia Bertram als Deutsche Weinkönigin in der Hand hält, sagt sie zu ihm: „Schmeiß es weg. Das ist ein altes Leben. Jetzt ist ein neues Leben.“ Auch auf dem Weingut Bertram-Baltes sieht die Lage düster aus. „Von dem 2020er Jahrgang konnten nur 4000 Liter gerettet werden. Die restlichen Fässer sind unbrauchbar. Die Flaschen des 2019er Jahrgangs sind zum großen Teil weggeschwommen. Jetzt müssen die beiden sehen, wie sie ihre Kunden bedienen mit dem, was noch da ist.“

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Zwar seien die Weinberge in der Ebene zerstört, aber in den Steillagen unversehrt, was immerhin 90 Prozent ausmacht. „Die Weinbergsarbeiten an der Ahr sind fast komplett von den Moselwinzern und Winzern aus anderen Anbaugebieten erledigt worden“, sagt Lena Endesfelder. „Wir Moselwinzer haben ja Erfahrung im Steilhang und daher konnten wir auch gut helfen.“

Dabei sind sich die Winzer anfangs nicht sicher: Weder ob ihre Unterstützung gewünscht ist, noch auf was sie sich da einlassen. „Man sieht die Not und lässt alles stehen und liegen. Es sind jetzt noch vier bis fünf Wochen Zeit, die Infrastruktur bei den Winzern so aufzustellen, dass die Ernte eingebracht werden kann“, sagt Pauly. Zehn große verdreckte Holzfässer hat er dafür gemeinsam mit Peter Lehnert (Weingut Lehnert-Veit aus Piesport) vom Weingut Bertram-Baltes auf einem Lastwagen nach Piesport transportiert. Dort werden die Holzfässer, die neu 5000 bis 10 000 Euro kosten, bei Winzer Julian Haart gereinigt und so aufgearbeitet, dass sie hoffentlich für die Ernte 2021 wieder verwendbar sind.

Beachtlich ist diese riesige Welle der Hilfsbereitschaft umso mehr, als dass die Moselwinzer mit Spritzen und Entlauben zurzeit mehr als genug in ihren eigenen Weinbergen zu tun haben. Die Ahrwinzer wissen und schätzen das. Aber nicht nur die sind dankbar: „Die Leute bedanken sich tausendfach für die gesamte Hilfe“, sagt Endesfelder. „Und sie haben ihren Humor nicht verloren. Ich glaube, das ist wichtig, um das alles zu überstehen.“

Trotzdem bleibt die Situation für die Winzer an der Ahr desolat. Nach dpa-Informationen werden die Schäden in den Weinbaubetrieben an der Ahr auf 100 Millionen Euro taxiert, bei den Winzergenossenschaften auf rund 50 Millionen Euro. Auf etwa 50 Hektar stehe kein Stock mehr, dies seien fast zehn Prozent der gesamten Rebfläche im Weinanbaugebiet Ahr.

Tatsächlich, schätzen Endesfelder und Pauly, seien nur noch fünf Betriebe an der Ahr voll funktionstüchtig. Was die Frage aufwirft, wie viele Winzer tatsächlich ihr Geschäft wieder aufbauen werden. Ob sie die Energie aufbringen, wieder bei Null anzufangen?