(red) Die Moselland Winzergenossenschaft präsentiert am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr den aktuellen Weinjahrgang.

Bei dem Probiertag im Weintreff der Moselland, Bornwiese 2 in Bernkastel-Kues gibt es die Weine des Jahrgangs 2018 aus den Anbaugebieten Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen sowie die aktuelle Schaumweinkollektion zu verkosten. Außerdem steht eine Betriebsführungen mit Einblick in die Produktion auf dem Programm. Marcellos Eiseck aus Kröv bietet Eisspezialitäten an. Der Eintritt zur Probe kostet 8,50 Euro. Weitere Infos unter Telefon 06531/57290.