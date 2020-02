Positive Bilanz : Die Moselregion hat immer mehr zu bieten

2020 veranstaltet das Mosel Musikfestival wieder zwei Freilichtkonzerte in den Moselauen. Im vergangenen Jahr waren sie entfallen. Das hatte zu Kritik geführt. Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues Die Touristiker, Kulturschaffenden, Geisteswissenschaftler und Jugendbetreuer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues haben ihre Bilanz für 2019 gezogen. In allen Bereichen geht der Weg nach oben.

Tobias Scharfenberger ist voller Euphorie. „Ich bin beeindruckt, was es hier alles gibt. Und wir sind stolz ein Teil davon zu sein.“ Der Intendant des Mosel Musikfestivals meint damit nicht seine Veranstaltungsreihe. Er meint die vielen anderen Bereiche und die Menschen, die die Region auch prägen: in erster Linie den Tourismus, die Lehre und Forschung, die Jugendarbeit und die Gleichstellung. Den Rahmen dafür bietet die gemeinsame Sitzung von Stadtrat und Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues. Einmal im Jahr wird dort Bilanz über die Stellen gezogen, bei denen sich beide Kommunen gemeinsam engagieren und auch Geldgeber sind.

Das wichtigste Standbein ist und bleibt der Tourismus. Und so hat auch Jörg Lautwein, Geschäftsführer der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues, den meisten Redebedarf. Mehr als 1,4 Millionen Übernachtungen (2018) verleihen der VG einen besonderen Stellenwert in Rheinland-Pfalz. Für 2019 gibt es noch keine genauen Zahlen. Weil sich im Meldewesen und in der Erfassung der Zahlen einiges geändert habe und es mittlerweile auch den Gästebeitrag gebe, erläutert Jörg Lautwein. Mindestens ein Auge haben die Touristiker darauf, dass die Zahl der Betriebe (822 statt 825) und Betten (9548 statt 9906) im Vergleich von 2018 zu2019 weiter gesunken ist.