Konzert : Die musikalischen Planeten in Manderscheid

Manderscheid Der Münchener Organist Hansjörg Albrecht hat bei seinem Konzert in Manderscheid „Die Planeten“ von Gustav Holst an der Orgel interpretiert.

Den Gegensatz zum Mars verkörpert die Venus, die an zweiter Stelle der Suite steht. Mit tiefgehender Spiel- und Klanggestaltung brachte Albrecht das Sinnbild für Schönheit und Liebe zum Ausdruck. Es folgten Merkur und Jupiter, der im Altertum wegen seiner starken Leuchtkraft als Königsstern oder Weißer Stern bezeichnet wurde. Eine Besonderheit dieses in C-Dur komponierten Satzes ist der Mittelteil, der sich in typisch anglikanischer Manier als Choral ausbreitet und in einem ausgewogenen, warmen Orgelklang hörbar wurde.