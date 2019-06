Weinwerbung : Papst, wir kommen!

Bernkastel-Wittlich/Trittenheim Die Nationalmannschaft der deutschen Winzer kickt am 6. Juni in Rom gegen das Vatikan-Team.

Weil die Wein-Elf mit Benefizveranstaltungen auch sozial engagiert ist, wurde sie vor zwei Jahren mit einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt. Der Tenor danach: Jetzt fehlt nur noch der Papst. Der kam schneller als gedacht ins Programm. Denn jetzt steht ein Höhepunkt in der bisherigen Geschichte des Vereins an: Am Donnerstag, 6. Juni, findet unter Flutlicht in Rom ein Spiel gegen die Nationalmannschaft des Vatikans statt. Diese Fußballauswahl gibt es tatsächlich. Sie ist zwar nicht Mitglied von Fifa und Uefa, aber sie läuft gelegentlich zu Freundschaftsspielen auf, meist gegen Monaco. Einmal, im Jahr 2014, war die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach der Gegner. Das Resultat war ein 8:1 gegen die Repräsentanten der Kirche.