Interview: Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang : Mehr aus dem Erbeskopf machen

Thalfang Neue Rathaus-Chefin will die Infrastruktur stärken, um das Leben in Thalfang attraktiver zu machen.

Vera Höfner wurde 1970 geboren und ist in Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) aufgewachsen. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und hat nach dem Abitur eine Lehre zur Bankkauffrau in Trier gemacht. Bereits vor ihrer Wahl war sie seit August 2019 zur Ausübung des Ehrenamtes als damals Erste Beigeordnete im Thalfanger Rathaus in Vollzeit freigestellt.

Was steht nun zuerst an?

Höfner: „Den Tourismus entwickeln wir kontinuierlich weiter. Ein Ziel ist es, den Erbeskopf als Wintersportzentrum, auch als Naherholungsgebiet in der Ganzjahresnutzung zu fördern. Die Sommerrodelbahn, der Trailpark und Hochseilgarten sind bereits beliebte und gut frequentierte Attraktionen. Ein großer Leistungsträger, das Familienhotel Hochwald geht voraussichtlich im März wieder an den Start. Die Übernachtungszahlen werden wieder steigen. Wünschenswert ist es deshalb, weitere Investoren in unsere schöne Hunsrücklandschaft in der VG Thalfang am Erbeskopf zu etablieren.“