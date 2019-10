Wein : Ein Vorgeschmack auf den Jahrgang

Bernkastel-Kues Die neue Mosel-Weinkönigin hat dem Steillagenzentrum einen Besuch abgestattet.

Bei einem Blick in die Weinberge wurde deutlich, dass die Hitzewelle im Juli und August sowie das aktuelle feuchte Wetter nicht spurlos an den Rieslingtrauben vorbeigehen. Sonnenverbrannte Trauben und beginnende Fäulnis sind zu beobachten. Achim Rosch, Leiter Oenologie am DLR Mosel, erklärte, dass die Winzer in diesem Jahr sehr individuell und selektiv bei der Ernte vorgehen müssten, um je Weinstil das gewünschte Qualitätsoptimum zu erreichen. Die Weinmajestäten sind sich jedoch sicher, dass die Winzer diese besonderen Herausforderungen meistern werden. Beim Verkosten der reifen, gesunden und oft gold-gelben Beeren kam bereits Vorfreude auf den späteren Wein auf.