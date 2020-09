Kommunalpolitik : Nachbarn nähern sich an

Nachbarn nähern sich an

Burgen/Veldenz Die Ortsgemeinden Veldenz und Burgen testen die Möglichkeiten für einen gemeinsamen Bauhof.

Die Gemeinden Zeltingen-Rachtig, Lösnich und Erden haben gute Erfahrungen mit einem gemeinsamen Bauhof gemacht. Darauf ist man nach Gesprächen mit Vertretern des dort gegründeten Zweckverbands auch in Orten der ehemaligen Grafschaft Veldenz aufmerksam geworden. Es gab, so der Veldenzer Ortsbürgermeister Norbert Sproß in der Sitzung des Ortsgemeinderates Burgen, auch schon Kontakte zwischen Vertretern aus Veldenz, Burgen, Mülheim und Brauneberg.