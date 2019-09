Satirepartei : Die PARTEI hält Mahnwache wegen Hotel-Neubau in Wittlich

Wittlich Die Partei “Die PARTEI” hat bekanntgegeben, dass sie am Samstag, 7. September, von 10 bis 16 Uhr eine Mahnwache gegen den geplanten Hotel-Neubau (der TV berichtete) an der Kurfürstenstraße in Wittlich abhalten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red