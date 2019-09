Kirche : Die „Pfarrei der Zukunft Wittlich“ nimmt Gestalt an

Wittlich Der Volksfreund hat mit Mitgliedern des Leitungsteams gesprochen.

Welche Änderungen die „Pfarrei der Zukunft Wittlich“, wie sie das Bistum nennt, für die Gläubigen haben wird, dazu sind derzeit noch keine Details in Erfahrung zu bringen. In das hauptamtliche Leitungsteam berief der Trierer Bischof Stephan Ackermann den 57-jährigen Pfarrer Matthias Veit, der derzeit noch Dechant im Dekanat Mayen-Mendig ist. Ihm zur Seite stehen die 35-jährige Journalistin Sarah Engels aus Piesport und der 48-jährige Bankbetriebswirt Marco Brixius aus Maring-Noviand. Die Namen der beiden Ehrenamtlichen stehen noch nicht fest. Die sogenannten Pfarreien der Zukunft werden somit nicht mehr nur von einem Pfarrer allein geführt, sondern von einem Team, bestehend aus drei Hauptamtlichen und zwei Ehrenamtlichen. „Obwohl ich anfangs Bedenken hatte, macht sich mittlerweile vorsichtige Zuversicht breit“, kommentiert Kaplan Scher von der Pfarreiengemeinschaft Wittlich die künftige „Pfarrei der Zukunft“. „Natürlich stehen viele Ängste im Raum“, sagt auch Engels als hauptamtliches Mitglied der Leitung, „und diese Ängste werden auch wahrgenommen. Liebgewordenes wird zu betrauern sein. Diese Trauerphase muss sein. Aber Gottesdiensträume, die immer leerer werden, sind ja auch nicht schön. Man muss auch die Chance auf etwas neues sehen. Wir werden auf jeden Fall viel Pionierarbeit zu leisten haben. Das wird spannend.“ Zuversichtlich zeigt sich auch Marco Brixius aus Maring-Noviand. Der gelernte Bankbetriebswirt ist bereits seit Jahren als Verwaltungsrat in der Pfarreiengemeinschaft rechts und links der Mosel tätig. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Pfarrei der Zukunft Erfolg haben werden, sonst würde ich mich der Aufgabe nicht stellen“, sagt Brixius.Die drei hauptamtlichen Leiter haben nun drei Monate Zeit, als Team zusammenzufinden und sich auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Pfarrer Matthias Veit, der sich derzeit in Israel befindet und für Presseanfragen nicht zur Verfügung steht, und seine beiden Kollegen hatten bereits die Gelegenheit, sich in einem Teamfindungs-Workshop kennenzulernen. „Ich habe beide als kommunikativ und für die Sache sehr engagiert wahrgenommen“, sagt Engels. Die 35-Jährige war bislang als freie Journalistin und PR-Beraterin tätig. Als gebürtige Saarländerin lebt sie mittlerweile in Piesport an der Mosel.