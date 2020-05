Glaube im Alltag : Die Pfingsttaube – oder der Geist weht, wo er will

Im Vergleich zu Weihnachten und Ostern sind an Pfingsten die Geschenke am geringsten. Obwohl Jesus den sich verlassen und verwaist fühlenden Jüngern ein besonderes Geschenk ankündigt, den Heiligen Geist.

Für die Jünger wird er bei dem Pfingstereignis nicht nur sichtbar, er treibt sie an, ihre neuen Erkenntnisse und Fähigkeiten direkt der erstaunten Öffentlichkeit zu verkünden. Für uns normal Sterbliche ist er oft wenig greifbar, er lässt sich nicht festhalten, beschwören oder digitalisieren. Zu allen Zeiten trieb Menschen das Problem um, diesen Geist greif-und spürbar zu machen oder sich von ihm finden zu lassen. Vor allem im Barock versuchte man den Geist in Form der Taube nahezubringen, die nach der Taufgeschichte bei Lukas in auf Jesus herabkommt und ihn als Sohn Gottes bestätigt. Um dieses Geschehen vorstellbar werden zu lassen, ließ man entweder lebendige Tauben in der Kirche herumfliegen oder man ließ eine hölzerne Taube aus einer Öffnung in der Decke, dem „Heiligen-Geist-Loch“, herunter.