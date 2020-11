Fragen an den Arenrather Ortsbürgermeister : Straßenbau und Nahwärmenetz

Arenrath In Arenrath laufen einige Projekte. Die Photovoltaikanlage soll im Frühjahr starten.

In der TV-Serie „Fragen an den Ortsbürgermeister“ kommt heute Ludwig Schmitz, Ortsbürgermeister von Arenrath, zu Wort. Der Trierische Volksfreund hatte Schmitz gefragt, welche Themen den Ortsgemeinderat und das Dorf derzeit beschäftigen.

Dort stehen eine ganze Reihe von Aufgaben an: „Neben den Herausforderungen der Corona-Pandemie auf das Gemeinde- und Vereinsleben wird im aktuell aufzustellenden Haushalt die Ausstattung der Bürgerhalle mit Bühnenteilen und dem Austausch der in die Jahre gekommenen Bestuhlung sowie die Erweiterung des Fuhrparks mit einem Schlegelmulcher geplant“, sagt Schmitz dem TV. Sorgen machten den Kommunalpolitikern die bereits im Gemeindewald sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels. Auf der Agenda steht zudem eine Sechs-MW- Freiflächenphotovoltaikanlage, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll. Das Genehmigungsverfahren sei in den letzten Zügen. Die Anlage soll im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen. Der Gemeinde steht an ein optionales kommunales Beteiligungsrecht zu. Weiterhin bemüht sich Arenrath um Flächen zur Erschließung von Neubaugebieten für die eigene Entwicklung. Dieses wird vom Rat als vordringliche Aufgabe verfolgt. Seit Jahren werde laut Schmitz die Erneuerung des Hauptwirtschaftsweges von der K 43 nach Mellich sowie eines Teiles der Wirtschaftswegeabzweigung nach Niederkail verfolgt. Inzwischen gibt es Baurecht. Das mit 280 000 Euro veranschlagte Projekt kann mit einer 75 Prozent EU-Förderung rechnen.