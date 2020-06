Meinung : Bedingungen fairer machen

Die Politik muss ein strukturelles Problem in der Bezahlung von Behinderten angehen.

Dass ausgerechnet bei dieser Personengruppe die Bezahlung an den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmes gekoppelt ist, ist ein Unding und ein gravierender Strukturfehler. Solch eine Koppelung erfolgt auf dem ersten Arbeitsmarkt eher im Bereich der Führungspositionen, um diese für einen besonderen Erfolg zu belohnen. Aber im normalen Arbeitsbereich hat solch ein System nichts zu suchen. Es ist eben keine „Belohnung“, sondern vielmehr eine faire Bezahlung, auf die alle Menschen einen Anspruch haben. In einer Zeit, in der völlig berechtigt die Inklusion und die gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen verbessert werden soll, muss auch dieses System von Grund auf erneuert werden. Es kann nicht sein, dass nicht-behinderte Mitarbeiter durch Tarifverträge geschützt sind, den behinderten Arbeitnehmern aber völlig legal der Lohn gekürzt werden kann.