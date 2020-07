Soziales : Gesellschaft mit neuem Namen

Leichlingen/Traben-Trarbach Die rheinische Gesellschaft mit Sitz in Leichlingen passt sich nun, wie schon viele andere Gesellschaften in dem Bereich, der Zeit an und ändert ihren Namen zu „rheinische Gesellschaft für Diakonie“.

Innere Mission und Hilfswerk seien alte tradierte Begriffe, die viele Leute nicht sofort mit Diakonie verbinden würden, erklärt Andreas Reinhard, der Einrichtungsleiter des evangelischen Jugendhofs „Martin Luther King“ und der evangelischen Erziehungshilfe in Veldenz, deren Träger die Gesellschaft ist. „Wir müssen uns an die Entwicklung der Zeit anpassen, daher die Namensänderung.“

So sei das Diakonische der Gesellschaft schon im Namen selber abgebildet. Man wolle sich neben vielen anderen Anbietern dem Wettbewerb stellen und ein attraktiver Arbeitgeber aufgrund der mangelnden Arbeitskräfte werden. „Die Leute unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen diakonischen Gesellschaften. Wir wollen durch die Änderungen wahrnehmbar werden“, meint Reinhard. Auch das Erscheinungsbild des blau-weißen Kronenkreuzes solle sich verändern, um so einen größeren Wiedererkennungswert der Gesellschaft zu erreichen.