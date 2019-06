Sport : Schneller als die Polizei erlaubt

Wittlich-Wengerohr Die rheinland-pfälzischen Polizisten haben in Wittlich-Wengerohr ihre Besten im Laufen, Springen und Werfen ermittelt. Körperliche Fitness ist für Ordnungshüter unverzichtbar.

Wer hat ihn am Sonntagabend nicht schon gesehen? Den Tatort-Kommissar, der mit schwerfälligen Schritten dem Gauner hinterherrennt – und ihn keuchend, einer Herzattacke nahe, laufen lassen muss. Zumindest vorerst. Denn beim Fernsehkrimi gewinnt am Ende in der Regel ja das Gute. Um nicht nur zu Fuß einen Schritt schneller zu sein als die Verbrecher, ist die körperliche Fitness für Polizisten essenziell. Bis zu vier Stunden Dienstsport pro Monat können die Beamten einbringen. „Sport ist für die Polizei eine wichtige Angelegenheit. Es gibt keinen einen Tag, an dem man im Einsatz nicht körperlich gefordert ist“, sagte Axel Henrichs von der Hochschule der Polizei bei der Eröffnung der rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Polizeimeisterschaften. Und Wettkämpfe sind oft eine Motivation, mehr als nur das Nötigste zu tun.