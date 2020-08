Meinung : Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt

Der Traben-Trarbacher Mosel-Wein-Nachtsmarkt ist eine Kult-Veranstaltung, die sich in den vergangenen zehn Jahren einen hervorragenden Ruf weit über die Region hinaus erarbeitet hat.

Sie sorgt in einer eher ereignisarmen Zeit für zusätzliche Touristen an der Mosel und kurbelt die Wirtschaft an. Der Wein-Nachts-Markt steht auf den Tagesausflugstouren von Busunternehmen bis weit ins Ruhrgebiet.