Kostenpflichtiger Inhalt: Musik : Die Rudelsänger feiern eine ausgelassene Party

Das Rudelsingen in Bernkastel-Kues wird immer beliebter. Archivfoto. Foto: TV/Artur Feller

Bernkastel-Kues Das dritte Massensingen in Bernkastel-Kues sorgte für viel Begeisterung. Die Musiker reagierten mit einem veränderten Programm auf die Kritik vom Vorjahr.

Aller guten Dinge sind drei. Der Spruch ist hinlänglich bekannt. Das dritte Rudelsingen in Bernkastel-Kues bestätigt ihn. Die Premiere vor zwei Jahren war ein Erfolg und zog im Folgejahr noch mehr Sängerinnen und Sänger in die Güterhalle in Bernkastel-Kues. Allerdings war ein Teil von ihnen mit dem Programm nicht in allen Teilen einverstanden. Gefehlt hätten mehr eingängige Lieder. Einige Texte, besonders die auf Englisch, seien auch zu schwer gewesen, um sie von der Leinwand in der nötigen Schnelligkeit abzulesen.

Diese Kritik kam auch bei den Organisatoren von der Kultur & Kur GmbH. „Wir haben deshalb von Publikum gemachte Vorschläge eingereicht“, berichten Karin Schommer und Angelika Radtke. Mit Erfolg. Die beiden Musiker, die die Sängerinnen und Sänger begleiten, haben reagiert. „Wir sind in uns gegangen und haben das berücksichtigt, was an Wünschen kam“, sagt Volker Becker, der mit Ulric Wurschi den Takt vorgibt.

Und was wollen die Leute von Mosel, aus der Eifel und dem Hunsrück? Sie wollen offenbar vor allem eine Party feiern. Mit Gassenhauern wie Anita (Costa Cordalis), Yellow Submarine (Beatles), Aber bitte mit Sahne (Udo Jürgens), Wahnsinn (Wolfgang Petry), Die kleine Kneipe (Peter Alexander), Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher), Willenlos (Marius Müller-Westernhagen), An Tagen wie diesen (Toten Hosen) Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang) und Ein Bett im Kornfeld (Jürgen Drews) ist dies ein Leichtes. Mit am laustesten wird es in der Halle bei „Ja, ja, der Chianti-Wein“. Nicht wenige der 200 Sängerinnen und Sänger ersetzen dabei völlig losgelöst „Chianti“ durch „Mosel“.

Die Frauen haben beim Rudelsingen die Oberhand. Die Männerquote ist gering. Alleine aus dem 500-Seelen-Ort Bruch (Eifel) haben sich mehr als 20 Frauen aufgemacht und sogar extra einen Bus gechartert. Von 17 bis in die 80 reicht die Alterspanne der Frauengemeinschaft des Ortes, die viel unternimmt. „Singen verbindet die Menschen“, sagt Vorsitzende Stefanie Roth, eine Verfechterin des Dorflebens. Für Bruch gelte: „Unser Dorf hat Zukunft“.

Genauso begeistert wie ihre Frauen sind die Hobbydamen des Tennisclubs Altrich. „Es war ganz toll“, bilanziert Dagmar Oster nach mehr als 25 mitgesungenen Liedern. Die Begeisterung in der Güterhalle zeigt sich auch daran, dass einige Leute noch weitersingen, als die Musiker schon beim Abbau sind.

Die Leute an der Mosel und drumherum scheinen ein in dieser Hinsicht ganz besonderer Schlag Menschen zu sein.

Überall sonst bei ihren etwa 60 Auftritten pro Jahr, meist in Baden-Württemberg und Bayern, sei das Programm vielfältiger, sagen die beiden Musiker.

Es beinhalte zum Beispiel auch eher getragene Lieder und Chansons. In Bernkastel-Kues sei, das hätten sie gemerkt, sei nur Party angesagt. Und die machen sie mit. Das honorieren nicht nur die Sängerinnen und Sänger, die zum ersten Mal da sind, sondern auch diejenigen, die vergangenes Jahr etwas enttäuscht waren.