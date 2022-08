Tourismus : Wieder mehr Anfragen aus dem Ausland: An der Mosel läuft es rund in Sachen Tourismus

Wieder mehr Anfragen aus dem Ausland: An der Mosel läuft es rund in Sachen Tourismus

Reil/Neumagen-Dhron Zufriedene Gesichter in den Beherbergungsbetrieben und Tourist-Informationen an der Mosel: Die Saison 2022 läuft sehr gut. Allerdings buchen die Gäste kurzfristiger als früher.

Christoph Heim kann nicht mehr vor Freude. Was nicht nur an seiner von Feinschmecker-Zeitschriften und -Blogs gefeierten Küche liegt – aber auch. „Wir können uns nicht mehr retten vor Nachfragen“, jubelt der Gourmetkoch und Hotelier, der zusammen mit seiner Mutter Jutta den „Reiler Hof“ führt.

Kollege Udo Thull (Hotel Zum Anker, Neumagen-Dhron) klingt nicht minder begeistert – wobei er einen Aspekt besonders schätzt: „In diesem Jahr verteilt sich der Betrieb mehr. Das finde ich angenehmer.“ Irgendwie hat 2022 für Thull etwas von guter, alter Zeit: „Das fühlt sich an wie vor Corona.“ Nicht minder gut drauf ist Benjamin Ensch, der an der Bundesstraße 53 bei Klüsserath den Camping- und Wohnmobilstellplatz „Moselblick“ betreibt: „Ich bin ganz zufrieden.“ Wobei es bei den Gästen, die seine 160 Plätze belegen schon eine Veränderung gegenüber den beiden Vorjahren gibt: „In diesem Jahr gibt es mehr Anreisen aus dem Ausland, nicht zuletzt aus Dänemark.“

Auch in den Touristik-Informationen der Region herrscht pure Zufriedenheit. Wiebke Pfitzmann (Zweckverband Traben-Trarbach/Kröv): „Zwar fällt die aktuelle Entwicklung leicht hinter die Corona-Jahre zurück.“ Die Leistungsanbieter auf ihrem Gebiet verzeichneten zudem „nicht mehr so einen Run“ auf ihre Angebote. Trotz dieses dezent rückläufigen Trends seien indes „alle zufrieden“, bilanziert die Expertin.

„Es läuft hervorragend – nicht nur in diesem Monat“, freut sich Kollege Jörg Lautwein aus Bernkastel-Kues. Warum das so ist, weiß der Touristiker genau: „Wir machen intensiv Werbung.“ Und zwar auf eine ganz spezielle Weise: „Besonders in den Sozialen Medien, mehr als in Vor-Corona-Zeiten.“ Denn: „Wir sprechen gezielt ein junges Publikum an, unter anderem mit Themen wie Wandern und Radfahren.“