Infrastruktur : Sanierung der Grundschule in Morbach: Altes Gemäuer birgt viele Überraschungen

Sanierung der Grundschule in Morbach: Altes Gemäuer birgt viele Überraschungen

Vieles läuft nach Plan an der Morscheider Blandine-Merten-Grundschule. Das Foto zeigt Dominik Schimper (links) und Matthias Schabbach vom Morbacher Bauamt der Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid. Foto: Ilse Rosenschild

Morscheid-Riedenburg Die Sanierung der Blandine-Merten-Grundschule ist eine Herausforderung für Bauherren und Planer. Es ist das größte Projekt der Gemeinde in diesem Jahr.

Wer ein altes Haus saniert, erlebt viele Überraschungen. Davon können viele Bauherren ein Lied singen. Auch Matthias Schabbach, Bauamtsleiter der Gemeinde Morbach. Denn die Kommune saniert gerade die Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid.

Der Bau des Schulgebäudes wurde offenbar vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen. „An Baumaterialien wurde verwendet, was gerade vorhanden war“, sagt Andreas Hackethal, Bürgermeister der Gemeinde Morbach. Im Krieg solle das Gebäude als Stallung genutzt worden sein, sagt Ortsvorsteher Hans-Josef Rech. Was sich genau unter dem Putz verbirgt, wisse man erst, wenn er weg sei, etwa Bruchsteinmauern, rote Ziegel und Bimswände. Anders als bei Bauten aus den 1980er Jahren sei der Bau nicht dokumentiert. Das stelle die Mitarbeiter des Bauamtes und des Architektur- und Ingenieur­büros Jakobs Fuchs aus Morbach immer wieder vor Herausforderungen. Derzeit seien die Elektro- und Heizungsinstallationen sowie Sanitäranlagen dran, auch die Trockenbauer seien an der Arbeit.