Natur : Die Schönheiten der Heimat zeigen

Bernkastel-Wittlich Menschen im Weinanbaugebiet Mosel besitzen das große Glück, weitläufige Natur um sich herum zu haben und erleben zu dürfen. Viele Familienmitglieder, Bekannte, Freunde, Kunden, Mitmenschen, vor allem in Ballungsräumen und Städten, haben dieses Glück nicht.

Deshalb ruft die Regionalinitiative Mosel dazu auf, die Natur mit genau all diesen Menschen digital, per Mail oder Social Media Kanäle unter #MoselTeiltNatur zu teilen. Alle Moselaner sind aufgerufen, mit Fotos und kleinen Videos die einmalige Naturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Panorama, Terroir, Flora und Fauna digital in andere Wohnungen zu bringen. Neben eigenen Bildern und Filmen stellt das DLR Mosel auf der Internetseite www.lebendige-moselweinberge.de Bilder, Videos als auch Informationen kostenfrei zur Verlinkung oder Versendung zur Verfügung.