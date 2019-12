Glaube im Alltag : Die schönste Freude

-+- WG: GLAUBE 2207 ________________________________ Von: wviertelhaus@gmx.de Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2017 09:29:41 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Mosel Betreff: GLAUBE 2207 Sehr geehrte Damen und/oder Herren! Anbei übersende ich Ihnen meinen Beitrag für die Rubrik “Glaube im Alltag” für die nächste Wochenendausgabe. Ich hänge ein aktuelles Foto von mir an. In Ihrem Bildarchiv dürften zwei ältere Aufnahmen sein, die Sie bitte löschen mögen. Beim letzten Mal wurde ein sehr altes Foto benutzt. Ich stehe lieber zu meinem Alter.... Vielen Dank und freundliche Grüße Wolfram VIertelhaus [cid:vdnk.jpg] - Tel: - Fax: E-Mail: m_kreis@volksfreund.de Internet: http://www.volksfreund.de - http://www.tvmedienhaus.de [cid:facebook.jpg] [cid:twitter.jpg] Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschäftsführ. Foto: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>

Eine Frau bittet ihren Mann, auf ihren Sarg ein kleines Löffelchen statt eines Kreuzes zu legen. Verdutzt fragt der Mann nach dem Grund. „Ja“, meint sie, „ immer wenn bei einem Essen ein kleines Löffelchen gedeckt ist, besteht die Hoffnung, dass noch etwas danach kommt!

Damit dies so ist, bedarf es Momenten der Muße, der Ruhe und Besinnung. Sich hektischer Betriebsamkeit in diesen Tagen zu entziehen, kann zu Entschleunigung beitragen.

Dann kann die Auswahl von Geschenken, die Vorüberlegungen für die Mahlzeiten, das Schmücken der Wohnung, das Planen von Besuchen in der Familie und mit Freunden oder das Schreiben von Briefen aus Vor-Freude und in Ruhe geschehen. Auch der eigentliche Grund des Weihnachtsfestes kommt so ins Spiel.

Es ist doch sehr erstaunlich, dass in unserer säkularisierten Welt dieses christliche Fest eine so überragende Bedeutung hat. Ich deute dies als ein klares Zeichen der Sehnsucht nach Frieden, Geborgenheit, Gerechtigkeit und Liebe. Diese Sehnsucht, so glauben Christen, hat in der Geburt Jesu sich schon ein Stück erfüllt. Gott ist so verliebt in uns, dass er selbst Mensch geworden ist.