Auszeichnung : Ein Denkmal für die Weinkulturlandschaft

Moselweinkönigin Marie Jostock, DWI-Geschäftsführerin Monika Reule, Staatssekretärin Daniela Schmitt, Ortsweinkönigin Eva-Maria I. und ihre Weinprinzessin Linda (von links) enthüllen in Lieser die Stele „Schönste Weinsicht 2020“ – spontan unterstützt von Ortsbürgermeister Joachim Kiesgen, der nachhilft, als sich das Tuch nicht lösen will. Foto: Ursula Schmieder

Lieser Die „Schönste Weinsicht“ im Anbaugebiet Mosel führt 2020 nach Lieser. Unterhalb der „Heldensicht“ belegt das nun eine Stele.

Anreize schaffen, Regionen kennenzulernen – als Urlauber wie als Einheimischer. Darauf zielt die Initiative des Deutschen Weininstituts (DWI) und der Gebietsweinwerbungen aller 13 Anbaugebiete ab: die Kür von Aussichtspunkten als „Schönste Weinsicht“ (siehe Info). Diesjähriger Sieger an der Mosel ist Lieser, wo nun an der „Helden­sicht“ unterhalb der Hambuchhütte eine Stele enthüllt wurde. Geschaffen hat sie der Mainzer Künstler Ulrich Schreiber. Seine Objekte aus rostendem Stahl bieten Ausblicke in Landschaften, in die sie sich selbst gut einfügen.