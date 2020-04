Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : Schulstart: Viel Abstand, weniger Schüler

Mit Abstand: An der BBS Wittlich ist der Unterricht wieder angelaufen. Foto: Adrian Salomon/BBS Wittlich

Bernkastel-Wittlich In den Berufsbildenden Schulen hat der Unterricht bereits teilweise wieder begonnen, in der kommenden Woche folgen weitere Klassen. Dafür wurden viele Schutzvorkehrungen getroffen.



(cmo/hpl/iro/will) Die Schulen nehmen langsam wieder den Betrieb auf beziehungsweise haben dies bereits getan. Bereits am Montag ist der Unterricht in der Berufsbildenden Schule Wittlich wieder angelaufen. Wie Schulleiter Gregor Magnus Jahn erklärt, sei der Schulbetrieb mit 100 Schülern wieder gestartet. Normalerweise unterrichte man täglich 800 bis 900 Schüler. Er halte die Wiedereröffnung der Schulen für richtig, sagt Jahn. „Die Schüler wollen live beschult werden.“ Probleme machen ihm dabei aber die Raum- und Lehrerknappheit. Um die geforderten Sicherheitsabstände zu wahren, teile man die Schüler einer Klasse an der BBS derzeit auf zwei Räume auf, so dass sich maximal zwölf bis 15 Schüler in einem Klassenzimmer aufhalten würden. Deshalb seien während des Unterrichts zwei Lehrer pro Klasse im Einsatz. Da allerdings ein Drittel der Belegschaft, ältere Kollegen und andere mögliche Corona-Risikogruppen, den Unterricht von daheim per Video gestalte oder vorbereite, sei es schwierig, für den Unterricht „zur richtigen Zeit Räume und Kollegen zu finden“. Dennoch sei geplant, so Jahn, ab der nächsten Woche an der BBS Wittlich wieder rund 450 Schüler zu beschulen. Wie der Schulleiter sagt, würden sich aufgrund der Coronapandemie für manche Schüler der BBS Prüfungstermine um bis zu sechs Monate verschieben.

Und so laufen die Vorbereitungen an den anderen Schulen in Trägerschaft des Kreises oder der Kommunen:

Info So fährt der ÖPNV In dieser Woche fahren die Busse in der Region noch nach dem Ferienfahrplan. Erst ab Montag, 4. Mai, gilt im gesamten VRT-Gebiet wieder der reguläre Schulfahrplan. Für Kunden sollen ab diesem Zeitpunkt alle Fahrten wieder wie gewohnt angeboten werden. Da Kunden in vielen Gegenden nun mehr Fahrten zur Verfügung stehen als zuvor, empfiehlt der VRT, wenn möglich auf Fahrten außerhalb des Schülerverkehrs auszuweichen. Dies helfe dabei, die Anzahl der Kunden auf mehrere Fahrzeuge aufzuteilen. Um das Infektionsrisiko auch während der Schülerspitze möglichst gering zu halten, wurde seitens der Landesregierung bereits eine Pflicht für Mund- und Nasenbedeckungen in Bussen und Bahnen vorgeschrieben. Allerdings appelliert der VRT an alle Fahrgäste, auch die anderen Empfehlungen zu berücksichtigen, um das Infektionsrisiko in den Bussen und Bahnen bestmöglich zu reduzieren. Schüler, die nicht im Linienverkehr mit ÖPNV-Fahrkarte, sondern in vom Landkreis speziell beauftragten freigestellten Schulbussen zur Schule befördert werden, erhalten Schülerbeförderung entsprechend der Schulöffnungen für die jeweiligen Klassen. Da ab 4. Mai nicht alle Schulklassen wieder sofort beschult werden, werden die Busse des freigestellten Schülerverkehrs nur dort fahren, wo bereits Schüler zur Schule befördert werden müssen. Sollte es hierbei ausnahmsweise zu anderen, als den regulären Abfahrtszeiten kommen, werden die Eltern entsprechend informiert. Bei Fragen zum freigestellten Schülerverkehr steht die Kreisverwaltung für Auskünfte unter Telefon 06571/14-2386 zur Verfügung.

Kreis Bernkastel-Wittlich: Die Schulen in Trägerschaft des Kreises haben sich selbst vordringlich um die schulorganisatorischen Dinge zur Einhaltung der Hygienevorschriften gekümmert, wie Kreissprecher Manuel Follmann sagt. Die Kreisverwaltung ist nach Auskunft von Follmann dafür verantwortlich, die personellen und sächlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Hygiene zu organisieren. Hierzu gehöre insbesondere die Reinigung der Räume, des Mobiliars oder sonstiger Gegenstände, die Bereitstellung von Flüssigseife, Einmalhandtüchern, Desinfektionsmitteln und geeigneten Spendern. Die Vorbereitungen hierfür seien bereits weitestgehend getroffen. So wurden die Reinigungsfirmen eingewiesen, der Bestand an Papierhandtüchern und Flüssigseife erhöht sowie Desinfektionsmittel und Schutzmasken an die Schulen verteilt. Am kommenden Wochenende würden noch die sogenannten Alltagsmasken verteilt, die das Land den Schülern einmalig zur Verfügung stellen wird. Daneben oblag der Kreisverwaltung zusammen mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier die Organisation der Schülerbeförderung, die ab dem 4. Mai wieder nach regulärem Fahrplan stattfinden wird (siehe Info). Die Ausgestaltung der schulischen Abläufe wie der Pausen obliege den Schulen unter Beachtung des Hygieneplans.

Bezogen auf die Raumkapazitäten dürften zu Beginn der gestuften Wiederaufnahme des Schulbetriebs keine Probleme auftreten, so Follmann weiter. „Denn wenn nur wenige Klassen den Unterricht wiederaufnehmen, dürften an allen Schulen ausreichend Räume vorhanden sein, um die Schüler der anwesenden Klassen mit ausreichend Abstand zu verteilen. Eine Beschulung aller Schüler aller Klassenstufen erscheint jedoch unrealistisch, da der vorhandene Schulraum in den Schulen in der Regel nach den regulären Schülerzahlen und Raumvorgaben bemessen ist.“ Daneben dürfte die vollständige Öffnung der Schulen bei Beibehaltung der Hygieneregeln auch zu personellen Problemen führen.

VG Wittlich-Land: Bürgermeister Dennis Junk fordert ein klares Konzept ein, das das weitere Vorgehen in Sachen Schulen vorgibt. „Ich möchte eine Perspektive haben, die zeigt, wie es Stück für Stück weitergeht.“ Natürlich stehe für ihn immer im Vordergrund, Lehrer, Betreuer und Kinder zu schützen. Alle entsprechenden Vorkehrungen für die Grundschulen sind von der VG getroffen worden. Ein kompletter Unterrichtsausfall für die Kinder bis in den September, also bis nach den Sommerferien, war für Junk nie eine Alternative. Vonseiten der VG und der Lehrer an den Grundschulen in Wittlich-Land sei viel dafür getan worden, kreative Lösungen für die Umsetzung eines Unterrichts für alle Kinder zu finden, vor allem im ländlichen Raum gebe es dafür genügend Möglichkeiten, doch eine Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion stehe aus.

Stadt Wittlich: In der Stadt sind alle Vorkehrungen für den Start der Viertklässler an den vier Grundschulen getroffen, wie Stadtsprecher Rainer Stöckicht sagt. Am Montag habe es noch eine Videokonferenz vonseiten der Verwaltung mit den Schulleitern gegeben. Masken und andere Schutzmaterialien seien da. Man werde am Montag, 4. Mai, mit den Kindern starten, die nur an den Vormittagen die Schule besuchen, am 11. Mai würden dann die Ganztagsschüler starten. Anschließend würden die Kinder im Wochenwechsel in den Schulen unterrichtet.

VG Thalfang: Die Hinweise des Mainzer Bildungsministeriums werden auch in der Verbandsgemeinde Thalfang umgesetzt. Das macht Vera Höfner, Erste Beigeordnete der VG, auf TV-Anfrage deutlich. Dem Wunsch, die kompletten Abschlussklassen zu unterrichten, komme man in allen Schulen in der VG nach. In der zweizügigen Erbeskopf-Realschule plus, die grundsätzlich von rund 200 Schülern besucht wird, werden ab Montag die drei Abschlussklassen unterrichtet: die 9a, die 9b und die 10 mit insgesamt 64 Schülern, im wöchentlichen Wechsel. Konkret heißt das, dass sich die 9a und die 10 vor Ort abwechseln. Die Klasse, die zuhause bleibt, bekommt Aufgaben mit. Die 9b kann komplett in der Schule unterrichtet werden, es sind lediglich 14 Schüler. Die Pausen sind versetzt. In den Klassen müsse ein Mindestabstand von eineinhalb Metern gewährleistet sein. Das sei in allen Schulen der VG möglich. Personelle Engpässe gebe es mit einer Ausnahme nicht. In allen Schulen werde explizit darauf geachtet, dass Hygieneregeln eingehalten werden. Die Schulen werden mit Hygienematerial versorgt. Die Eltern wurden informiert, dass ihre Kinder Gesichtsmasken tragen sollen. Jede Schule habe einen Notvorrat.

Den Wunsch nach Ganztagsunterricht oder Betreuender Grundschule gebe es derzeit in keiner Schule. Sollte sich das ändern, werden die Eltern gebeten, ihren Kindern Lunchpakete oder eine Mahlzeit zum Wärmen mitzugeben. Die beiden vierten Klassen der Grundschule Thalfang mit 38 Schülern werden im Wechsel im Schulgebäude unterrichtet. Anders in Heidenburg: Bei elf Schülern im vierten Schuljahr könne durchgängig unterrichtet werden. Die 14 Kinder in den vierten Klassen der Grundschule Malborn (insgesamt 45 Schüler), die sich in Trägerschaft der Ortsgemeinde Malborn befindet, könnten grundsätzlich durchgängig unterrichtet werden. Dort allerdings tritt, wie Ortsbürgermeisterin Petra-Claudia Hogh erläutert, ein Problem auf: Parallel zum Unterricht müsse die Notbetreuung für die anderen Klassen aufrechterhalten werden. Da es derzeit nur zwei Lehrer an der Schule gebe, werde die Klasse im wöchentlichen Wechsel unterrichtet.

Einheitsgemeinde Morbach: In den Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde Morbach werde die Hygiene-Anordnung für die Reinigung der Schule umgesetzt, das teilte Andreas Hackethal auf Anfrage mit. Gleiches gelte für die ausreichende Versorgung mit Seife, Papierhandtüchern und Hygienematerial für Toiletten und Klassenräume. Lediglich an der Grundschule Blandine Merten in Morscheid wird derzeit noch Essen zubereitet, da dort sowohl für zu betreuende Grundschüler, also auch für betreute Kinder des Kindergartens und das Balkan-Kesselche, weiter gekocht wird. Weitere Angaben machte Hackethal nicht.

VG Bernkastel-Kues: Nach Erhalt des Hygieneplans des Ministeriums für Bildung wurde die Umsetzung mit allen Schulleitungen der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues besprochen. Das berichtet Bürgermeister Leo Wächter. Die jeweiligen Hausmeister setzen das mit der Schulleitung abgestimmte Raumkonzept, Wegeführung innerhalb des Schulgebäudes, Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstands, Bereitstellung und Auffüllung von Seife und Papierhandtüchern um. Zum Teil sind entsprechende Maßnahmen bereits getroffen. Restarbeiten werden im Laufe der Woche erfolgen. An den meisten Grundschulen liege die Zahl der Viertklässler unter 15, so dass die Klassen nicht geteilt werden müssen. Hier werde es auch keinen wöchentlichen Wechsel geben, die Schüler können die Schule durchgehend besuchen. An den Grundschulen, an denen die Zahl der Viertklässler nur geringfügig über 15 liegt, werden zwei Lerngruppen gebildet, die aber, im Rahmen der personellen und räumlichen Möglichkeiten, ebenfalls durchgehend Präsenzunterricht erhalten. Nach Einschätzung von Wächter sei die Unterrichtung der Schüler aller Klassen unter Einhaltung der zurzeit geltenden Regelungen aus räumlichen und personellen Gründen nicht möglich.