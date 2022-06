Weinbau : Alles bestens in den Weinbergen: Die Blüte ist sehr früh, die Trauben sind gesund

Bernkastel-Kues/Erden Die Winzer an der Mosel freuen sich über eine frühe Blüte. Pilzkrankheiten machen ihnen bis jetzt kaum Probleme.

Man muss schon sehr genau hinschauen, um eine der wichtigsten Vegetationsphasen der Weinrebe zu erkennen. In den guten und mittleren Lagen blühen derzeit, also um den 8. Juni, – fast unsichtbar – die Reben. Die kleinen und zarten Staubgefäße sind sehr unscheinbar. Die Rebe braucht auch keine Bienen zur Bestäubung. Sie ist zweigeschlechtlich und befruchtet sich selbst.

In den Spitzenlagen ist die Blüte sogar „durch“, wie die Winzer sagen. In den mittleren Lagen stehen die Reben in der Vollblüte und in den geringeren Flachlagen hat in diesen Tagen die Blüte begonnen. Innerhalb einer Gemarkung beobachtet man oft große Unterschiede im Blühverlauf von ein bis zwei Wochen.