Einkaufen : Die Suche nach dem Lieblingsstück

Geschäfte Bernkastel-Kues, Foto: Patricia Prechtel. Foto: TV/Patricia Prechtel

Bernkastel-Kues Nur gucken oder richtig Geld ausgeben? Was hat die Innenstadt in Bernkastel-Kues zu bieten? Lässt sich dort gut einkaufen? Eine TV-Volontärin macht einen Selbstversuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während ich die einzelnen Kleiderbügel auf die Seite schiebe und mir die verschiedenen Hosen und Kleider betrachte, hoffe ich auf mein neues Lieblingsteil in dem kleinen Geschäft in Bernkastel-Kues.

Draußen in den Straßen herrscht reges Treiben: Ausflugsboote auf der Mosel, Touristen, die durch enge Gässchen strömen und ein plötzliches Aufkommen von Urlaubsgefühlen.

Ich bin nicht zum ersten Mal in der alten Stadt an der Mosel, aber das erste Mal beruflich. Mein Auftrag der Redaktion: Einkaufen in Bernkastel-Kues. Ich soll herausfinden ob es dort für Frauen in den Endzwanzigern eine große Auswahl gibt.

Also auf nach Bernkastel-Kues. Auf dem Parkplatz unterhalb der großen Mauer finde ich nach kurzem Suchen und Warten eine leere Parklücke. Die erste Stunde Parken ist sogar kostenlos – das hat man heute eher selten. Da es ein unglaublich warmer Tag ist, ist schon auf dem Parkplatz an sich unheimlich viel Betrieb. Aber erst mal los in die Stadt. Kamera und Notizblock sind bereit, ich mache mich auf die Suche nach schönen Kleidern.

Als erstes verschlägt es mich in die Altstadt, inmitten von Kopfsteinpflaster und schiefen Fachwerkhäusern. Zwischen Eiscafés und Restaurants, an denen die Touristengruppen Schlange stehen, findet man hier und da ein Geschäft mit Kleidern oder Schuhen.

Teilweise wird mir schon bei einem Blick ins Schaufenster klar, dass es in dem Geschäft nichts für mich gibt. Teilweise liegt das auch an den hochpreisigen ausgestellten Waren im Schaufenster. Denn Schuhe für 150 Euro oder ein Pullover für 80 Euro liegen leider über meinem Budget.

Also geht es weiter durch schöne Gassen und über Plätze. Große Ketten oder Einkaufshäuser sucht man vergeblich. Stattdessen dominieren kleine Boutiquen und Ateliers die Stadt. Kaufhäuser würden aber auch nicht in das Flair der Stadt passen. Kleine Geschäfte sind dort sehr viel besser aufgehoben und verleihen Bernkastel-Kues das gewisse Extra.

In den Läden an sich ist teilweise unheimlich viel los. Frauen beraten sich gegenseitig, fragen nach Größen und freuen sich über ihre neuen Lieblingsstücke. Die Stimmung ist ausgelassen und steckt an. Ich will auch etwas tolles Neues finden und mich darüber so freuen können, wie die Damen – also weiterstöbern. Nach einigem Suchen stelle ich fest: Für mich persönlich gibt es leider nichts. Die Mode ist nicht meins, der Stil ist mir etwas zu altbacken.

Also weitersuchen. Eisdielen, Souvenirshops, Restaurants und Kleidergeschäfte reihen sich praktisch aneinander. Es gibt viel Auswahl, gerade auch an Unikaten und Geschäften die nur Hüte oder auch nur Schuhe verkaufen. Nach fast zwei Stunden bei Hitze durch die Stadt laufen gebe ich auf. Ich finde leider nichts, dass mir unglaublich gut gefällt und das ich unbedingt haben muss. Am Ende lasse ich den Tag mit einem Eis in der Sonne ausklingen.

Geschäfte Bernkastel-Kues, Foto: Patricia Prechtel. Foto: TV/Patricia Prechtel

In den Straßen von Bernkastel-Kues sind im Sommer hauptsächlich Touristen unterwegs. Foto: TV/Patricia Prechtel

Geschäfte Bernkastel-Kues, Foto: Patricia Prechtel. Foto: TV/Patricia Prechtel

Geschäfte Bernkastel-Kues, Foto: Patricia Prechtel. Foto: TV/Patricia Prechtel

Geschäfte Bernkastel-Kues, Foto: Patricia Prechtel. Foto: TV/Patricia Prechtel