(red) Die Tänzerin und Choreographin Elisabeth Schilling ist vor Beginn der internationalen Tournee zu Gast in Wittlich führt am Donnerstag, 9. Mai, ab 20 Uhr das Stück „Felt“ in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge auf.

Die gebürtige Wittlicherin möchte einen Einblick in choreographische Prozesse verschaffen. Der Eintritt ist frei. Karten sind im Alten Rathaus am Markt in Wittlich erhältlich oder unter Telefon 06571/146614.

Außerdem werden von Dienstag, 7. Mai, bis Freitag, 10. Mai kostenfreie Workshops in in der Casa Tony M. für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten, um in kleinen Gruppen eine kreative Perspektive auf Tanz, zeitgenössische Kunst und Design zu eröffnen. Die 45-minütigen Kurse beginnen jeweils zur vollen Stunde. Anmeldung unter Telefon 06571/14660 oder per E-Mail an info@

casatonym.de ⇥Foto: Martine Pinnel