Corona : Rettungshundestaffel Eifel-Mosel ist auch in Coronazeiten im Einsatz

Rettungshundestaffel Eifel-Mosel ist auch in Coronazeiten im Einsatz

Bernkastel-Wittlich Die Teams der BRH-Rettungshundestaffel Eifel-Mosel bleiben erfolgreich.

Auch in Zeiten von Corona werden Menschen vermisst, und so wurde der Bundesverband für Rettungshunde (BRH) auch während dieser Zeit mehrere Male alarmiert. Doch auch für Rettungshundestaffeln bestehen erhöhte Sicherheitsbedingungen für Einsätze in dieser Zeit.