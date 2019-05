Ausstellung : Fördern, aufklären, Antworten geben

Thalfang Die Thalfanger Erbeskopf-Realschule plus zeigt eine Ausstellung über Demokratie und Rechtsextremismus.

Die Ausstellung gliedert sich in fünf Abschnitte, sagt Dominik Schreiber von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die die Schau gemeinsam mit der Schule organisiert. Das sind Demokratie und Rechtsextremismus, rechtsextreme Ideen, das Wirken rechtsextremer Gruppierungen, die rechtsextreme Realität in Deutschland und der Kampf gegen Rechtsextremismus. „Es gibt Zunahmen rassistischer Verbrechen“, sagt Schreiber vor den mehr als 200 Schülern der Realschule plus bei der Ausstellungseröffnung, die von dem Liedermacher Uli Valnion sowie Chören und Percussiongruppen der Realschule plus begleitet wird. Die Stiftung will mit ihrer Ausstellung junge Menschen demokratisch fördern, Aufklärungsarbeit leisten und Antworten auf rechtsextreme Parolen an die Hand geben. „Wir dulden es nicht, dass andere Menschen ausgegrenzt werden wegen ihrer Herkunft oder einer Behinderung“, sagen Sprecher der 15 Mitglieder starken Schul-AG SoR (Schule ohne Rassismus), die sich aktiv mit Themen auseinandersetzt wie Rassismus, Diskriminierung und Mobbing und zur Toleranz gegenüber anderen beitragen will. Die AG hat dazu bereits zahlreiche Projekte wie Beiträge im Schülerradio und in der Schülerzeitung umgesetzt.