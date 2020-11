Tourismussaison besser als gedacht : Deutsche entdecken den Hunsrück

Nicht nur der Erbeskopf mit der Windklangskulptur ist 2020 erheblich besser besucht worden als in den Vorjahren. Foto: Ilse Rosenschild

Morbach/Thalfang Die Touristiker in Morbach und Thalfang zeigen sich zufrieden mit den Fremdenverkehr unter Corona-Bedingungen. Vor allem die Zahl der Tagesurlauber hat zugenommen.

Wohl noch nie ist eine Feriensaison mit so vielen Unwägbarkeiten verlaufen wie 2020. Bereits früh hat die Corona-Pandemie mit dem Lockdown für einen Stillstand bei Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben gesorgt. Doch haben die Hunsrückgemeinden des Landkreises von der dann eintretenden Deutschland-Reisewelle profitieren können?

In der Einheitsgemeinde hatte das Jahr mit starken Buchungszahlen gut angefangen, sagt Kerstin Thommes, die bis vor kurzem die Elternzeitvertretung für die Leiterin der Tourist-Information, Franziska Fleckser, innehatte.

Es hätte sogar ein Rekordjahr werden können, glaubt sie. Doch dann habe der Lockdown reingehauen, sagt sie. Anfang Juni sei es dann langsam wieder losgegangen, sagt sie. Zu dem Zeitpunkt seien sowohl Gäste als auch Vermieter verunsichert gewesen. Doch ab Juli habe der Fremdenverkehr Fahrt aufgenommen, sagt sie. „Juli, August und September sind gut gelaufen“, sagt Thommes. Einige Vermieter hätten mehr Buchungen als sonst registrieren können, obwohl die Saison aufgrund der beiden Lockdowns sehr kurz gewesen sei.

In diesem Jahr hatten Tagesäste einen hohen Anteil am Ausflugsverkehr. „Das hat man an den Wanderwegen gemerkt“, sagt sie. An der Traumschleife Jakob-Maria-Mierscheid habe man die Anzahl automatisch gezählt und eine Steigerung von 25 Prozent zum Vorjahr feststellen können. Auch an anderen Faktoren den volleren Müllkörben habe man feststellen können, dass mehr Menschen unterwegs gewesen sind.

Der Bekanntheitsgrad des Hunsrücks sei während der Corona-Pandemie gestiegen. „Wir haben Tagesgäste gesehen, die künftig Übernachtungsgäste sein werden“, sagt Thommes. Der Hunsrück habe als Urlaubsziel aufgrund der Corona-Pandemie keinen Schaden genommen. „Im Gegenteil“, sagt sie.

Allerdings sei für einige Privatvermieter die Pandemie Anlass gewesen, ihr Übernachtungsgeschäft aufzugeben. Auf jeden Fall werden die Morbacher Betriebe von der Kommune bei den Kosten entlastet. Die Provision, die die Touristinfo bei Buchung von Zimmern erhält, entfällt für dieses Jahr. Und auch die Servicegebühr für Pflege und Unterhalt des Reservierungssystems wird für das kommende Jahr auf die Hälfte reduziert.

„Am Anfang habe wir gedacht: Oh Gott“, beschreibt der Thalfanger Tourismus-Chef Daniel Thiel die Gefühlslage bei den Einschränkungen zu Beginn der Pandemie. Doch dann habe man durchgeatmet und überlegt, was in der Nationalparkregion unter diesen Bedingungen möglich ist. Eine Checkliste mit dem Titel „Entdecke Abenteuerlust mit Sicherheit“, habe Neuwanderern und Familien Hilfestellung gegeben. Offensichtlich mit Erfolg, denn auch die Thalfanger Touristiker haben viele Tagestouristen bemerkt.

„Die Region hat die Region kennengelernt, ob auf Wanderwegen Radwegen oder sonstwo“, sagt er. Der Erbeskopf sei wesentlich stärker besucht gewesen als in den Vorjahren. „Juli, August und September waren extrem starke Monate“, sagt Thiel. Einige Gastgeber hätten mehr Übernachtungen verbuchen können als sonst, und an Erbeskopf und am Thalfanger Erholungs- und Gesundheitszentrum hätten mehr Wohnmobile als in den Vorjahren Station gemacht, sagt er. Zudem hätten besonders die Vermieter von Ferienwohnungen profitiert. Auch neue Zielgruppen haben die Region entdeckt, hat Thiel festgestellt. „Wir hatten sehr viele Gäste aus dem Raum Berlin“, sagt er. Wie in Morbach werden die Thalfanger Übernachtungsbetriebe bei den Buchungsgebühren entlastet. Wir wollen damit ein Zeichen setzen und die Betriebe unterstützen, wie es uns möglich ist.“

Das Thema ist in den vergangenen Jahren rund um den Nationalpark aufgekommen. Insbesondere in der VG Thalfang hat man sich der Hundebesitzer angenommen, die mit ihren Vierbeinern Urlaub machen wollen. Wie ist es gelaufen im Caniplace, dem Freizeit- und Gesundheitspark für Hund und Herrchen, den Dagmar Pilzecker 2019 eröffnet hat? „Im Sommer war es ganz ok“, sagt die Unternehmerin, wobei ihr Vergleichszahlen aus dem Vorjahr fehlen. Doch während des Lockdowns sei „tote Hose“ gewesen.