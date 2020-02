Infrastruktur : Die unendliche Geschichte eines Radwegs

Esch Realer Irrsinn? Seit 20 Jahren wird der Lückenschluss eines Radweges in Esch diskutiert und geplant. Doch umgesetzt ist er bis heute nicht.

Die Verantwortlichen vom Land Rheinland-Pfalz sprechen gerne über das Radwegenetz, den immer wichtiger werdenden Radtourismus und die Infrastruktur. Beispielsweise war im Trierischen Volksfreund am 10. Juli 2018 zu lesen: „Mit einem Ausbau von Wegen und neuen Themen will Rheinland-Pfalz das Radwandern weiter fördern. Der Radtourismus soll weiter gestärkt werden“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing. Doch trotz der schönen Worte und Förderprojekte: Die Nachfahren der früheren Burgherren von Esch, haben davon nichts. Gar nichts. Denn ihr Radweg ist noch immer nicht in konkreter Planung, geschweige denn gebaut. Das ist realer Irrsinn, könnte man sagen. Denn während in China innerhalb weniger Wochen Krankenhäuser aus dem Boden gestampft werden, scheint in Deutschland selbst die Umsetzung eines Mini-Bauprojektes aufgrund bürokratischer Hürden eine gefühlte Ewigkeit in Anspruch zu nehmen.