Engagement : Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues richtet ersten Kommunalen Freiwilligentag aus.

Das Team im Hintergrund des ersten Freiwilligentags in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues (von links): Matthias Vollet, Leo Wächter, Monika Coen und Guido Moll am Klavier des Bernkastel-Kueser Organisten Hermann Schroeder, das im Verwaltungsgebäude der VG aufgestellt ist. Foto: TV/Petra Willems

Bernkastel-Kues Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues richtet zum ersten Mal einen Kommunalen Freiwilligentag aus. Am 19. Oktober sollen Ehrenamtliche mit Organisationen oder Vereinen zusammengeführt werden und Projekte realisieren.

Für Jugendliche, für Senioren, für Kinder oder gleich für die ganze Gemeinde: Am ersten Kommunalen Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues können alle bei konkreten Projekten zusammenarbeiten. Die konkreten Aktionen hat das Vorbereitungsteam um Leo Wächter, Erster Beigeordneter, Matthias Vollet von der Volkshochschule, Monika Coen und Guido Moll von der Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Ehrenamtsbeauftragte Alfred Becker im Vorfeld zusammengetragen und koordiniert. Im März gab es eine Auftaktveranstaltung für die Anbieter, jetzt werden Ehrenamtliche gesucht, die sich bei den zwölf Aktionen (siehe Info) engagieren. Gesucht werden Freiwillige, die kein Mitglied im jeweiligen Verein oder in der jeweiligen Organisation sind und die es auch im Anschluss nicht werden müssen.

Ziel des Freiwilligentags sei es, so Leo Wächter, dass vor Ort in Gemeinden, Vereinen, bei Organisationen oder Institutionen Projekte initiiert und direkt innerhalb eines Tages umgesetzt werden. „Man lernt den Verein oder die Initiative auf diese Weise viel besser kennen, weil man mit den Menschen einen Tag lang eng zusammenarbeitet“, sagt Wächter. „Das bringt mehr als ein Blick in die Broschüre.“ Das Mithelfen ohne Verpflichtung, „hat für die Jugendlichen einen sehr hohen Wert“, wie Jugendpfleger Guido Moll sagt, der zusammen mit dem Jugendparlament alle Projekte des Tages in einem Video dokumentiert.

Info Die Projekte des Freiwilligentags Für folgende Projekte werden am ersten Kommunalen Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues am Samstag, 19. Oktober, Mitstreiter gesucht: „Wir zählen und schreiben auf...“: Aus Erzählungen wird eine neue Seite für die Ausgabe vier der „Senioren-Aktiv“ in Kooperation mit der Einrichtung St Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, Altenzentrum Mittelmosel gestaltet (Kontakt: E-Mail an renatekirchen@t-online.de); Schöne neue Garage: Neugestaltung einer Garage für die DRK-Rettungswache Bernkastel-Kues (Kontakt: Lotte Stüttgen, Telefon 0179,6946690 oder E-Mail an

stuettgenlotte@aol.com); Bau einer Boulebahn: Der Heimatverein Wehlen möchte in Wehlen eine Boulebahn bauen (Kontakt: Paul Prüm, 06531/2676 oder 970540); Neuer Glanz einer Kleiderkammer: Die Kleiderkammer im Vier ­theil 26 in Bernkastel-Kues soll sortiert und in Ordnung gebracht werden (Kontakt: Hiltrud Kolz, Telefon 06531/8344, oder Gesine Becker, 06534/9497637); Sauberes Tal: Müll und Dreck am Brelitzer Bach sollen gesammelt und entsorgt werden (Kontakt: Ute Thiel, E-Mail an utethiel@utethiel.de); Dokumentation: Alle Projekte des Tages werden bereist, und von den Besuchern wird ein Film gedreht, der ins Internet gestellt wird (für Teilnehmer von 14 bis 23 Jahre, eine Anmeldung ist erforderlich, Kontakt über Guido Moll, Telefon 0176/16652257); Gemeinsam kochen für Erntedank: Vorbereitung eines Mittagessens für das Erntedankfest in Minheim (Kontakt: Andrea Später, Telefon 06507/939375); Inklusives Mosel CleanUp: Moselufer, Böschungen und Bootshausgelände des Bernkasteler Rudervereins sollen von Plastik und anderem Müll befreit werden (Kontakt: Thomas Ruf, Telefon 0172/6757301, oder E-Mail an brv@bernkastel-kues.de); Monzelfelder Ortsvereine engagieren sich: Der Abstellraum in der Bürgerhalle Monzelfeld soll renoviert und neu gestaltet werden (Kontakt: Wolfgang Stein, Telefon 06531/94998 oder 0171/5718674); Frische Farbe für den Spielplatz: Verschönerung des Spielplatzes der Kita St. Stephanus in Monzelfeld (Kontakt: Andrea Mettler, Telefon 06531/4262, E-Mail an st-stephanus-monzelfeld@kita-ggmbh-trier.de); Sitzgelegenheiten mit Sonnenschutz auf dem Schulhof: Der Hof der Grundschule Zeltingen-Rachtig wird neu gestaltet (Kontakt: Anna Schmitt, Telefon 06532/933131, E-Mail an gszeltingen-rachtig@t-online.de); Regalbau – Bücher über Türen: In der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte sollen neue Regale gebaut werden (Kontakt: Matthias Vollet, Telefon 06531/9734288, E-Mail an info@kueser-akademie.de).

Auf eine zentrale Abschlussveranstaltung verzichten die Organisatoren, es solle, so Wächter, vor Ort bei den Projekten zusammen gefeiert werden. Eines werden die Freiwilligen dennoch gemeinsam haben: Für alle gibt es ein T-Shirt, das die VG-Verwaltung organisiert und verteilt und das dank Sponsoren und einem Zuschuss der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, die den Freiwilligentag mit initiiert hat, finanziert wird. Leo Wächter: „Ich bin überzeugt, dass wir verstärkt in den Ortsgemeinden unterstützend Freiwillige brauchen, damit die Infrastruktur erhalten wird.“ Nicht nur deshalb will die VG den Freiwilligentag „zu einer festen Größe etablieren“ und einmal pro Jahr anbieten.