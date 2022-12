Kommunalpolitik : Diskussion um Verwaltungssitz der VG Traben-Trarbach: Politik der kleinen Schritte

Traben-Trarbach Die Diskussion über die Zukunft des Verwaltungssitzes der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach kommt nur langsam voran. Der Ältestenrat soll im Januar die Kriterien festlegen.

Wie die Zeit vergeht! Es sind schon achteinhalb Jahre her, dass die Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf aufgelöst wurden und die angehörenden 16 Orte sich zur neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zusammenschlossen. Etwa fünf Kilometer liegen zwischen den beiden Hauptorten Traben-Trarbach und Kröv. Die Verwaltungsgebäude standen recht nahe beisammen und das ist auch immer noch so. Mit dem Bürgeramt in der Trarbacher Brückenstraße gibt es noch einen dritten, wenn auch kleinen Standort.