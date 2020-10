Kommunalpolitik : Mehr Geld für die Grundschulen

Info

Im Schuljahr 2020/21 sind 1102 Schüler an den Grundschulen angemeldet. Die Schülerzahlen sind bisher gestiegen und steigen auch in den nächsten Jahren. Im Schuljahr 2024/2025 rechnet die Verbandsgemeinde mit etwa 1260 angemeldeten Schülern. Die meisten Schüler gehen in Hetzerath zur Schule. 145 Kinder sind es hier, die auch ein Ganztagsangebot in Anspruch nehmen können. 45 Schüler gehen in Gladbach zur Schule. Dort ist die geringste Schülerzahl, aber die Zahlen werden in den kommenden Jahren steigen, so dass durchgehend drei Klassen dort unterrichtet werden, von denen eine Klasse eine Kombiklasse ist. Alle Schulen haben momentan eine Schulleitung und kein Schulstandort steht in der Verbandsgemeinde vor einer Schließung. Chb