Online-Kurse : Volkshochschule geht online

Wittlich VHS bietet Bildung für zuhause: Computer, Handy oder Tablet reichen aus, um teilzunehmen.

An Kursen teilnehmen, die wegen der aktuellen Lage derzeit ausfallen müssen, ist jetzt von zuhause aus möglich. Die Volkshochschule Wittlich-Stadt und Land hat ein Konzept entwickelt, das es ermöglicht, für interessierte Menschen auch während der Corona-Zeit unterschiedliche Angebote aufrecht zu erhalten. Die neuen Beschlüsse am Mittwoch haben dazu geführt, dass fast alle Präsenzkurse ab dem 18. Mai an der VHS wieder stattfinden können. Dennoch werden zusätzliche Kurse und Vorträge auch online angeboten.

Als Plattform wird die VHS-Cloud genutzt, die die Möglichkeit bietet, Präsentationen und Dokumente hochzuladen, und auch live auf einem White-Board zu schreiben. Die Kursleiter seien intensiv in die technischen Voraussetzungen eingeführt worden, so Kaiser. „Es war schön, das gemeinsam auszuprobieren und auch immer wieder neue Dinge dazu zu lernen.“ Für die Kurse werden lediglich eine stabile Internetverbindung, ein Handy, Tablet oder Computer und ein Lautsprecher benötigt.

Da die Indoor-Sportkurse weiterhin nicht vor Ort angeboten werden können, wird von Gymnastik über Tanz bis zu Yoga einiges als Online-Kurs angeboten. Insbesondere bei den Sportkursen sei es wichtig, dass die Kursleiter und Teilnehmer gemeinsam live in dem Kurs sind, denn so könnten die Übungen kommentiert und auch korrigiert werden.

Da die Sprachkurse wieder vor Ort in der VHS stattfinden kann, beschränkt sich das sprachliche Online-Angebot auf den Anfängerkurs in Niederländisch.

Alle Online-Kurse und Online-Vorträge, die Anzahl, Zeiten und die Gebühren können auf der Homepage der VHS nachgelesen werden. Bei allen Kursen besteht die Möglichkeit, am ersten Kurstag zu schauen, ob das Angebot so zusagt. Falls nicht, kann der Kurs kostenfrei storniert werden. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.vhs-wittlich.de oder per Mail an vhs@vg-wittlich-land.de.