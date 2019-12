Wittlich Das Vitelliusbad steht auf Platz eins der Sportanlagen-Förderung des Kreises für 2020. Bereits mehrfach war die Sanierung des Bads auf der Prioritätenliste. Heute steht das Projekt erneut auf der Tagesordnung im Wittlicher Bauausschuss.

Der Kreis fördert jährlich den Bau oder die Sanierung von Sportstätten im Rahmen des Goldenen Plans. In seiner zurückliegenden Sitzung hat der Kreisausschuss die Prioritätenliste für 2020 beschlossen, die der Jugendhilfeausschuss zuvor empfohlen hatte. Erneut auf Platz eins: die Generalsanierung des Wittlicher Vitelliusbads, das, so die Pläne, zu einem Kombibad mit Cabriodach umgebaut werden sollte. Es ist nicht das erste Mal, dass das Projekt auf Rang eins steht. Bereits in den Jahren 2017 bis 2019 war die Sanierung des Vitelliusbads Nummer eins. Da aber, so die Sitzungsvorlage, „die Planunterlagen nicht fristgerecht vorgelegt werden konnten, wurde die Maßnahme bisher nicht berücksichtigt“. Veranschlagt sind derzeit für die Generalsanierung des Bads (siehe Info) knapp 21 Millionen Euro. Da derzeit aber die Realisierung der Pläne und der Bau eines Kombibads fraglich sind, könnten die Kosten höher werden.