Kindergarten : Vorschulkinder forsten auf

Vorschulkinder der Kita Maring-Noviand sind seit einem Jahr in einer Waldgruppe. Foto: TV/Michael Schiffmann

Maring-Noviand (red) Die Vorschulkinder der Kita Sonnenbaum Maring-Noviand sind seit einem Jahr in einer festen Waldgruppe bei Wind und Wetter in der Natur. So konnten sie beobachten, dass die Bäume teilweise zu wenig Wasser haben und entweder das Laub früh abwerfen oder gar ganz vertrocknen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deshalb hatten sie die Idee, Bäume zu pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen. Gemeinsam mit dem Förster grub die Vorschulkindergruppe „Die Füchse“ Löcher auf einer abgeholzten Waldfläche in der Nähe des Waldkindergartens. Mit viel Spaß pflanzten sie 80 Eichen und Kastaniensetzlinge ein. Vom Förster bekamen die „Die Füchse“ auch viele interessante Informationen rund um den Wald.