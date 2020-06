Banken : Finanzielle Unterstützung auch ohne traditionelle Feierstunde

Morbach Die VR-Bank Hunsrück-Mosel unterstützt 20 Schulen mit Spenden in Höhe von insgesamt 30 000 Euro – und bietet weitere Schulprojekte an.

Seit vielen Jahren ist es eine Tradition, dass die VR-Bank Hunsrück-Mosel den Nachwuchs in ihrem Geschäftsgebiet finanziell unterstützt - zum Beispiel Kindergärten, Jugendfeuerwehren oder die Jugendabteilungen von Musikvereinen, Chören oder Sportvereinen. In diesem Jahr werden insgesamt 30 000 Euro aus Mitteln des Gewinnsparens an die 20 Schulen aus dem Verbreitungsgebiet ausgeschüttet – doch in Zeiten von Corona musste die alljährliche Feierstunde mit allen Empfängern abgesagt werden. Die Spenden erhalten die Schulen natürlich dennoch, getreu dem genossenschaftlichen Motto „Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen in unserer Region“.