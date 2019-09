Bernkastel-Kues/Trier Die Weinlese hat mit der Ernte der frühen Rebsorten unter idealen Bedingungen begonnen. Die Reife der Trauben ist schon weit fortgeschritten.

Es ist sonnig und trocken, die Nächte sind kühl, und tagsüber ist es nicht zu warm. Das sind ideale Bedingungen für die Reife und begünstigt die Aromabildung in den Trauben. Die Winzer an Mosel, Saar und Ruwer haben begonnen, die frühreifenden Rebsorten wie Müller-Thurgau – auch Rivaner genannt – und Dornfelder zu ernten und aus dem Most Traubensaft oder Wein zu machen.

Diese Sorten wachsen vor allem in den flachen Lagen. Dort kommt immer mehr der Traubenvollernter zum Einsatz. Die Mostgewichte, das heißt der Zuckergehalt der Trauben, haben in den vergangenen Tagen enorm zugelegt. Das gilt auch für die wichtigste Rebsorte der Mosel, den Riesling. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues führt regelmäßig Reifemessungen durch. Anfang dieser Woche ermittelten die Weinbauberater in den Spitzenlagen der Mittelmosel beim Riesling Mostgewichte im Schnitt von über 85 Grad Oechsle. Innerhalb nur einer Woche sind die Mostgewichte um über zehn Grad gestiegen.