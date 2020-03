Dorfentwicklung : Namen oder Nummern?

Ein Schild zeigt die Hausnummern in der Straße vor dem Weiperather Bürgersaal. Ob das so bleibt, können die Bürger mitentscheiden. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Weiperath Die Weiperather sollen über die Kennzeichnung in ihrem Ort mitreden – allerdings nicht wie ursprünglich geplant am kommenden Wochenende.

Was haben Tokio und der Morbacher Ortsbezirk Weiperath gemeinsam? Sowohl in der japanischen Metropole als auch in dem kleinen Hunsrückdorf gibt es keine Straßennamen. In Tokio sind wenigstens die wichtigsten Hauptstraßen benamt. In Weiperath nicht mal diese.